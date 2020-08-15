Природный пожар в Калифорнии распространился более чем на 11 тысяч га

ТАСС, 15 августа. Природный пожар, который начался в среду на территории Национального заповедника Анджелес в американском штате Калифорния, распространился на 11,6 тысяч га., однако его площадь может увеличиться из-за жары. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

По предварительным данным пожарных служб, по меньшей мере три строения были уничтожены, более 5,4 тысячи домов находятся под угрозой. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что природный пожар на склонах гор Сан-Габриель неподалеку от Лос-Анджелеса распространился на площади около 4 тыс. га. Как сообщала телекомпания KTLA, в борьбе с огнем приняли участие около 500 пожарных из округов Лос-Анджелес и Санта-Моника, 6 самолетов пожарной авиации, 9 вертолетов и 50 пожарных машин.

По данным газеты Los Angeles Times, заместитель главы противопожарной службы округа Лос-Анджелес Дэвид Ричардсон выразил мнение, что на ликвидацию очага возгорания потребуется несколько суток. Причины возникновения пожара пока не установлены.