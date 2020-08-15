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В Забайкалье задержали начальника управления кадров ГУ МЧС по делу о взятке

Его подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей

ТАСС, 15 августа. Следователи задержали начальника управления кадровой и воспитательной работы Главного управления МЧС по Забайкальскому краю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь СУ СК РФ по региону Егор Марков.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадровой и воспитательной работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. В 2019 году подозреваемый предложил одному из сотрудников управления МЧС передать взятку за назначение на вышестоящую должность. В противном случае подозреваемый угрожал понизить сотрудника в должности. Сотрудник вынужден был согласиться и в декабре 2019 года передал подозреваемому взятку в размере 100 тыс. рублей", - сказал Марков.

Преступление выявили сотрудники ФСБ при участии Главного управления службы безопасности МЧС России. Подозреваемого задержали на 48 часов, в его кабинете прошли обыски.

Как уточнил ТАСС источник в ГУ МЧС по Забайкальскому краю, начальника управления кадровой работы задержали в ночь на 15 августа.

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РоссияЗабайкальский край
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