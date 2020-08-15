В Крыму арестовали водителя, подозреваемого в наезде на группу детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Джанкойский районный суд в субботу арестовал водителя, подозреваемого в наезде на группу детей, в результате которого погибла четырехлетняя девочка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

ДТП произошло 13 августа вечером в Джанкойском районе. В селе Новосельцево водитель автомобиля ВАЗ-210740 1986 года рождения, двигаясь со стороны полевой автодороги Светлое - Новосельцево в направлении дороги Азовское - Любимовка, наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей (2010, 2016 и 2018 годов рождения). В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, еще две девочки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

"Сегодня Джанкойский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя Главного следственного управления, признал его обоснованным и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство.

Ход расследования дела находится на контроле председателя СК Александра Бастрыкина и руководства Главного следственного управления.

Ранее ГСУ возбудило уголовное дело в отношении водителя по факту нарушения им правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).