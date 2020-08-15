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Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Петербурге ликвидировали

Огонь охватил 2 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пожар в производственном здании деревообрабатывающего предприятия в Петербурге ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"14 августа в 19:51 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, улица Ленинградская, дом 93. В 23:10 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате пожара полностью выгорело производственное каркасно-металлическое здание на площади 2 тыс. кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС девять единиц спецтехники и 36 человек личного состава.

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