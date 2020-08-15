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Протесты в Белоруссии после выборов президента

У посольства Белоруссии в Москве задержали одного человека

Еще одному вызвали скорую

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полиция задержала молодого человека у посольства Белоруссии в Москве, еще одному вызвали скорую, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Ранее сообщалось, что у посольства собрались около 200 человек.

Один из участников акции встал на колени у здания посольства. На его лице и одежде была засохшая кровь. Подошедшим сотрудникам полиции он сказал, что сегодня ночью его избили у посольства. Полицейские взяли его за руки и за ноги, отнесли к автозакам и вызвали ему скорую помощь.

Протестующие собираются у посольства уже седьмой день.

Теги
БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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