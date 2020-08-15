У посольства Белоруссии в Москве задержали одного человека

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полиция задержала молодого человека у посольства Белоруссии в Москве, еще одному вызвали скорую, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее сообщалось, что у посольства собрались около 200 человек.

Один из участников акции встал на колени у здания посольства. На его лице и одежде была засохшая кровь. Подошедшим сотрудникам полиции он сказал, что сегодня ночью его избили у посольства. Полицейские взяли его за руки и за ноги, отнесли к автозакам и вызвали ему скорую помощь.

Протестующие собираются у посольства уже седьмой день.