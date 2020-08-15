В Петербурге мужчина на BMW протащил инспектора ГИБДД около 700 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Инспектор ГИБДД в Петербурге пострадал при проверке документов водителя автомобиля BMW в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В Санкт-Петербурге при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан. По предварительным данным, в момент инцидента он находился в наркотическом опьянении", - говорится в сообщении.

В субботу, около 05:30 мск утра на набережной Обводного канала наряд ДПС остановил автомобиль BMW. Сразу было установлено, что номера на иномарке архивные. В тот момент, когда полицейские проверяли документы у 39-летнего водителя, пассажир пересел на водительское сидение и завел БМВ.

Один из инспекторов - 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник совершил на него наезд, протащил, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, около 700 м, а затем скрылся с места происшествия. Инспектору потребовалась медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Вскоре брошенный автомобиль обнаружили на улице Степана Разина. Полицейские выставили засаду, спустя короткое время злоумышленник вернулся к машине и его задержали. Им оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Также судим и водитель иномарки, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время и водителя и пассажира доставили в правоохранительные органы. По предварительным данным, оба мужчины находились в наркотическом опьянении. По собранным полицией материалам рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).