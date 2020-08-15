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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремова выписали из больницы

Актер находится дома
Михаил Ефремов Антон Новодережкин/ТАСС
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Михаил Ефремов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Врачи выписали из Боткинской больницы обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, сейчас он находится дома. Об этом в субботу ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

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"Он находится дома, мы с ним созвонились", - сказал он. При этом адвокат сообщил, что не знает пока диагноза актера. Ранее со ссылкой на врачей он утверждал, что у Ефремова диагностирован инсульт.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза. По данным источника, у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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