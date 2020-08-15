Спасатели в Абхазии обнаружили тело туристки из Петербурга

СУХУМ, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело туристки из Санкт-Петербурга, 12 августа упавшей в реку в Гудаутском районе. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС в субботу.

"Тело девушки из Санкт-Петербурга, пропавшей в результате ДТП, найдено в реке Бзыбь в субботу. В поисковых работах принимали участие водолазы Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и волонтеры, которые и обнаружили тело девушки в 100 м от места ДТП, вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Абхазии.

Ранее сообщалось, что парень и девушка, приехавшие на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга, ездили на арендованном квадроцикле. На проселочной дороге, ведущей к высокогорному озеру Рица, молодой человек не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы.