Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признания вины

"Протокол допроса, в ходе которого Ефремов полностью признал вину, был составлен 17 июня. А 22 июня я получил доказательства его непричастности, обсудил это с ним. И после этого он отказался от признания", - сказал Пашаев ТАСС. Он добавил, что вначале Ефремов признал вину, так как был в шоке.

Согласно протоколу допроса от 17 июня, копия которого есть в распоряжении ТАСС, актер полностью признал вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Пашаев, который поставил свою подпись в протоколе. На этом же допросе Ефремов выражал желание загладить причиненный вред потерпевшим в полном объеме. Актер заявил, что переживает из-за смерти Сергея Захарова, его мучают душевные и нравственные переживания, из-за которых возникли головные боли.

"Пашаев, прописывая данный протокол, согласился с признанием Ефремова", - пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что от признания вины актер отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. Уже в суде Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

Протокол есть в материалах дела, сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.