Четыре шахтера погибли при обрушении ленточного конвейера на шахте в Воркуте

ТАСС, 15 августа. Четверо шахтеров стали жертвами обрушения ленточного конвейера для транспортировки угля на шахте в Воркуте. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На шахте "Воргашорская" произошло обрушение надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля. Погибли четверо работников предприятия", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной случившегося могло стать нарушение технологического процесса. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Коми подтвердили факт обрушения. "15 августа поступило сообщение, что на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями", - говорится в сообщении.

Позднее МЧС России подтвердило гибель четырех шахтеров в результате обрушения на шахте "Воргашорская" АО "Воркутауголь" в Воркуте. "В результате обрушения погибли четыре человека. Тела погибших извлечены из-под завалов", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Разбор обрушившейся конструкции продолжается. По данным МЧС, на территории шахты "Воргашорская" произошло обрушение галереи (перехода), соединяющего здания погрузки и сортировки.

На месте происшествия работают четыре отделения горноспасателей. В МЧС уточнили, что в работе задействовано почти 30 человек, используются семь единиц техники.