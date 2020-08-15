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Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и машины на востоке Москвы

Инцидент произошел на Красноярской улице

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

"Сегодня около 14:00 на Красноярской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 627-го маршрута", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате пострадал водитель автобуса и находившийся в машине человек.

На Красноярской улице задерживаются автобусы № 68, 627, 627к и С7, маршруты временно изменены.

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