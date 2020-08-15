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На севере Афин загорелся завод по переработке пластика

Данных о пострадавших не поступало

АФИНЫ, 15 августа. /ТАСС/. Сильный пожар возник в здании завода по переработке пластика в районе Метаморфоси на севере Афин, сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщила в субботу Пожарная служба Греции.

Огонь возник около 07:00 по местному времени (совпадает с мск) на территории завода, находящегося в районе 13-го километра автомагистрали Афины - Ламия. Большое черное облако дыма распространилось в сторону жилых кварталов, в результате чего Министерство по делам защиты граждан отправило на мобильные телефоны граждан специальное предупреждение "оставаться в домах из-за дыма, закрыть окна и форточки".

Пожар тушат 49 пожарных на 14 пожарных машинах, а также добровольцы. С воздуха воду на возгорание сбрасывают два вертолета. Пожарные стараются не дать огню переброситься на другие здания в районе, где имеются другие фабрики и склады. Данных о каких-либо пострадавших не поступало.

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