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Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми

В пресс-службе "Северстали" сообщили, что инцидент мог произойти из-за нарушения требований техники безопасности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Предварительная причина обрушения на шахте "Воргашорская" АО "Воркутауголь" (входит в состав ПАО "Северсталь") в Воркуте и гибели четырех шахтеров - нарушение требований техники безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Северстали".

"15 августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте Воргашорской во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи. В результате чего четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью. Ведется расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина произошедшего - нарушение требований техники безопасности", - сообщили в компании.

Также отмечается, что шахта "Воргашорская" продолжает работу.

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