СК возбудил дело после гибели четырех человек на шахте в Коми

ТАСС, 15 августа. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели четырех человек на шахте "Воргашорская" в Коми.

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - сообщили в СК.

На месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела по Воркуте, а также следователи-криминалисты. Проводятся осмотр места происшествия и допросы свидетелей.