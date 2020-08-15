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СК возбудил дело после гибели четырех человек на шахте в Коми

Инцидент произошел на шахте "Воргашорская"
Шахта "Воргашорская" МЧС России по Республике Коми
Описание
Шахта "Воргашорская"
© МЧС России по Республике Коми

ТАСС, 15 августа. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели четырех человек на шахте "Воргашорская" в Коми.

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Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - сообщили в СК. 

На месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела по Воркуте, а также следователи-криминалисты. Проводятся осмотр места происшествия и допросы свидетелей.

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