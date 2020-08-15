Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов примет участие в заседании Пресненского суда Москвы, на котором может состоятся его допрос по делу о ДТП, если ему позволит состояние здоровья. Об этом ТАСС сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде", - подчеркнул Пашаев, отметив, что пока не знает, какой диагноз врачи поставили его клиенту.

Ранее адвокат сообщил ТАСС, что Ефремова выписали из больницы. 11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. По данным источника, у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет.