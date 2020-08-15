Валерия Цепкало и создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило объявили в розыск в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило и бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлены в розыск в России. Это следует из базы данных МВД РФ.

"Цепкало Валерий Вельяминович 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается", - сказано в соответствующих разыскных карточках базы данных.

Уточняется, что оба объявлены в межгосударственный розыск властями Белоруссии. Как следует из информации, размещенной в Telegram-канале NEXTA, Путило с 2018 года живет в Польше, а его отец - ведущий спортивных новостей на канале "Белсат".

Валерий Цепкало заявил журналистам, что в отношении него возбуждено уголовное дело о взятке.