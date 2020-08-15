"Мосгаз" назвал причину факельного горения в жилом доме на востоке Москвы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Инцидент с газовым оборудованием в квартире жилого дома номер 52 по Средней Первомайской улице произошел при несанкционированной врезке в действующий газопровод жильцом данной квартиры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на востоке Москвы произошел прорыв газовой трубы, в результате произошло факельное горение.

"Причиной инцидента стали несанкционированные работы по врезке в действующий газопровод жильцом данной квартиры. На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Бригады АО "МОСГАЗ" оперативно прибыли на место. В данный момент специалистами выполняются восстановительные работы, угрозы населению данная ситуация не представляет. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось 17 сентября 2019 года, замечаний не было выявлено.