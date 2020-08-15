Число пострадавших в ДТП под Смоленском выросло до 12

ТАСС, 15 августа. Число пострадавших в ДТП с грузовиком, рейсовым микроавтобусом и тремя легковушками в Вяземском районе Смоленской области увеличилось с 8 до 12 человек, из них двое госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Число пострадавших выросло до 12 человек, на данный момент госпитализированы двое из них. Характер травм уточняется", - сообщила собеседница агентства.

Столкновение грузового автомобиля DAF с рейсовым микроавтобусом Mersedes Sprinter, следовавшего по маршруту Москва - Вязьма, а также тремя легковыми автомобилями произошло сегодня около полудня на 201-м км трассы М-1 "Беларусь" в Вяземском районе Смоленской области. В момент ДТП в микроавтобусе находилось 18 пассажиров, сообщалось, что в других автомобилях никто не пострадал.