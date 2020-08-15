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Три человека погибли в ДТП под Тамбовом

Среди жертв инцидента есть двое сотрудников ФСИН

ТАМБОВ, 15 августа. /ТАСС/. Три человека, двое из которых сотрудники СИЗО, погибли в ДТП в Никифоровском районе Тамбовской области. Их тела найдены в перевернутом и обгоревшем автомобиле, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК по региону.

"Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека, в том числе два сотрудника СИЗО УФСИН России по Тамбовской области. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тела мужчин обнаружены в перевернутом и обгоревшем автомобиле сегодня утром неподалеку от села Ярославка Никифоровского района. Как уточнили ТАСС в СК по региону, авария произошла в нерабочее время и без участия других автомобилей, другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

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