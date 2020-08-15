Один из пострадавших при обрушении в шахте Кузбасса поднят доставлен в больницу

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Горноспасатели эвакуировали из шахты "Ерунаковская-8" в Новокузнецке одного из четырех горняков, пострадавших при обрушении породы, и передали его медикам. Шахтер госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

"Один [из пострадавших горняков] доставлен [на поверхность], госпитализирован в больницу Новокузнецка в тяжелом состоянии, его обследуют. Эвакуацию остальных проводит военизированная горноспасательная часть МЧС", - сказали в пресс-службе.