СК возбудил дело после обрушения породы на шахтеров в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, где днем произошло обрушение горной массы, в результате чего пострадали четверо горнорабочих. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Кемеровской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"). По предварительной информации, в результате сейсмического удара произошло геологическое нарушение, от чего изменилось сечение горной выработки. В это время на аварийном участке находилось 4 горнорабочих, они получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, в ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств происшествия.

По последним данным, горноспасатели эвакуировали и подняли на землю одного из пострадавших, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Эвакуация еще троих ведется силами военизированных горноспасательных частей, их состояние не уточняется.

По факту обрушения породы прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Внутреннюю проверку проводит и созданная на предприятии комиссия.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.