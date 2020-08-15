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Российского журналиста Важенкова и его адвоката вызвали в СК Белоруссии

Координатор организации "Правозащита открытки" Алексей Прянишников отметил, что, вероятно, россиянина отпустят

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российского журналиста Артема Важенкова, задержанного правоохранителями в Белоруссии, и его адвоката вызвали в белорусский СК. Об этом ТАСС сообщил координатор организации "Правозащита открытки" Алексей Прянишников, которая оказывает помощь задержанному россиянину.

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"Сотрудничающий с нами минский адвокат Антон Гашинский, защищающий Артема Важенкова, сообщил, что его вызвали в СК Республики Беларусь к 20:00. Туда же из ИВС будет доставлен Артем Важенков. Цель вызова адвокату не озвучили, но, как правило, для ознакомления с постановлением о заключении под стражу задержанных не вывозят из ИВС, а делают это на месте", - сказал он, отметив, что вероятно, россиянина отпустят.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева сообщить о причинах задержания и условиях содержания россиянина Артема Важенкова и других российских граждан, задержанных в Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Сообщалось, что они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках.

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