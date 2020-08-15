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Взрыв в порту Бейрута

Сотрудники ФБР США прибудут в Бейрут для изучения обстоятельств взрыва

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл уточнил, что присоединиться к расследованию американской спецслужбе предложили ранее власти Ливана

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Группа сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) США прибудет в ливанскую столицу в эти выходные дни, чтобы принять участие в установлении обстоятельств мощного взрыва, произошедшего в начале месяца. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АP).

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Как оно отмечает, эту информацию подтвердил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Он уточнил, что присоединиться к расследованию американской спецслужбе предложили ранее власти Ливана. "Нам необходимо обеспечить проведение тщательного, прозрачного и заслуживающего доверия расследования. Знаю, что все добиваются именно этого", - сказал Хейл.

О том, что ФБР будет участвовать в изучении обстоятельств произошедшего, он сообщил ранее на текущей неделе.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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