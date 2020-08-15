Задержанного в Белоруссии российского журналиста Важенкова отпустили на свободу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский журналист Артем Важенков, ранее задержанный по подозрению в участии в массовых беспорядках в Белоруссии, отпущен на свободу. Об этом ТАСС сообщил в субботу координатор организации "Правозащита открытки" Алексей Прянишников, которая оказывает помощь задержанному россиянину.

"Только что мне стало известно, что Важенков освобожден. За все время, что он был задержан, ему так и не было предъявлено обвинение", - сказал Прянишников. По его словам, в ближайшее время посольство РФ в Белоруссии подготовит документы, необходимые для выезда из белорусского государства. "По какой-то причине документов у него нет. Как только посольство подготовит их, Важенков покинет страну и вернется в Россию", - заключил Прянишников.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева сообщить о причинах задержания и условиях содержания россиянина Артема Важенкова и других российских граждан, задержанных в Белоруссии.

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Сообщалось, что они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках.