Источник: умер один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе горняков

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали троих горняков, которые в субботу пострадали при обрушении породы на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в воскресенье пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса. По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, четвертый пострадавший шахтер умер.

"Один скончался", - сказал источник.

"Госпитализированы трое пострадавших, один в состоянии средней степени тяжести, один тяжелый и еще один в крайне тяжелом состоянии", - рассказали в пресс-службе Центра медицины катастроф.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, где днем в субботу произошло обрушение горной массы, в результате чего пострадали четверо горнорабочих. По данным Распадской угольной компании, которая управляет шахтой, порода обрушилась "в результате сейсмического события". Работа предприятия не приостанавливалась.

По факту обрушения породы прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Внутреннюю проверку проводит и созданная на предприятии комиссия.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.