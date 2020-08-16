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Пять человек пострадали и один погиб в аварии в Подмосковье

Среди пострадавших двое детей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро, включая двоих детей, пострадали при столкновении Lada с машиной дорожных служб в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 16 км автодороги М-17 "Волга" произошло попутное столкновение Lada Largus и машины дорожных служб. В результате погиб мужчина - пассажир Lada и еще пять человек пострадали, в том числе двое детей и водитель", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. По данным источника ТАСС в экстренных службах, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.

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