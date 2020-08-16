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СМИ: в ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок, которой пользуются депутаты

Фирма пока не может сказать, какие данные заполучили злоумышленники

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Неизвестные хакеры совершили кибератаку на германскую фирму BwFuhrparkServive GmBH, которая оказывает услуги перевозок депутатам Бундестага. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag.

Кибератака была совершена на серверы службы перевозок, на которых фиксируются имена клиентов, личные и служебные адреса, дата и цель поездки.

Фирма проинформировала правительство и парламент о хакерском нападении, но пока не может сказать, какие данные заполучили злоумышленники. Также не называется источник кибератаки.

Компания принадлежит на 75,1% Минобороны ФРГ, на 24,9% - железнодорожному концерну Deutsche Bahn. В 2019 году парламентарии воспользовались ее услугами 142 тыс. раз.

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