Число госпитализированных после ДТП с маршруткой под Смоленском выросло до трех

ТАСС, 16 августа. Три человека, по уточненной информации УМВД по Смоленской области, госпитализированы после ДТП с грузовиком, рейсовым микроавтобусом и тремя легковушками в Вяземском районе, которое произошло в субботу. Еще трое получили травмы и отпущены домой, всего за помощью обратились 15 человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства по региону.

"Всего за медпомощью после аварии обратились 15 человек - это пассажиры микроавтобуса и водитель. Три женщины 1964, 1977 и 1980 годов рождения госпитализированы в Вяземскую районную больницу, еще трое получили травмы, но в госпитализации не нуждались, их отправили домой на амбулаторное лечение. Степень тяжести полученных травм у тех, кто находится в больнице, уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба УМВД сообщала о 12 обратившихся за помощью в больницу, двое из которых были госпитализированы.

Столкновение грузового автомобиля DAF с рейсовым микроавтобуса Mersedes Sprinter, следовавшего по маршруту Москва - Вязьма, а также тремя легковыми автомобилями произошло днем 15 августа на 201-м км трассы М-1 "Беларусь" в Вяземском районе Смоленской области. В момент ДТП в микроавтобусе находилось 18 пассажиров, сообщалось, что в других автомобилях никто не пострадал.