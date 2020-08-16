В Твери разыскивают двоих детей, покинувших санаторий

ТАСС, 16 августа. Следователи начали проверку после безвестного исчезновения двух детей 13 и 15 лет из санатория "Радуга", расположенного в Твери. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"15 августа текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетних Соколова Дмитрия Игоревича, 2007 года рождения, и Митрофанова Никиты Алексеевича, 2005 года рождения, которые в этот день самовольно покинули ГБУЗ "Детский санаторий "Радуга", расположенный в Твери. Организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что на данный момент какой-либо информации о месте нахождения детей не поступало."Следователем и криминалистами СК, сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд по месту последнего пребывания несовершеннолетних, проведен осмотр. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения детей", - отметили в пресс-службе.

Санаторий "Радуга" находится в Калининском районе Твери, работает с 1949 года, входит в систему учреждений здравоохранения. Там проходят оздоровление дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения и опорно-двигательного аппарата.