В Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство годовалого ребенка

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России задержал мужчину, подозреваемого в покушении на убийство годовалой девочки в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 15 августа мужчина, находясь в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы, подверг избиению годовалую дочь своей сожительницы, в результате чего она получила множественные травмы головы и тела", - сообщила Иванова. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). "Ребенок госпитализирован с мамой в детское городское медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - добавила представитель ГСУ.

Подозреваемый, мужчина 1999 года рождения, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины произошедшего.

В свою очередь прокуратура Москвы также организовала проверку по факту применения насилия к малолетним. "По предварительным данным, у двух детей обнаружены телесные повреждения, после того как мать оставила их в квартире с отчимом и еще одним малолетним ребенком, не вернувшись домой на ночь", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"В ходе проверки Люблинской межрайонной прокуратурой будет дана правовая оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию, заботе о здоровье и развитии несовершеннолетних детей", - отметила Нефедова.