Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Суд на Кубани приговорил к административному аресту сроком на 10 суток за неповиновение законным требованиям полиции отца и мать ребенка, которого держали за ногу вниз головой. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На законные требования пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции они ответили категорическим отказом и оказали физическое сопротивление, за что на них был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). По решению суда на них наложен административный арест сроком на 10 суток", - сообщили в ведомстве.

В краевом главке полиции добавили журналистам, что у супругов в ходе осмотра было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно марихуана, и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета.

Ранее следственные органы на Кубани изъявили у полиции материалы проверки по данному факту для дальнейшего производства, ребенок помещен в медицинское учреждение, предварительно, телесных повреждений у младенца не обнаружено, мужчина объяснил свой поступок личными соображениями о методах воспитания детей и ухода за ними.