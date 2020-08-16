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Женщина и ребенок погибли в ДТП под Ярославлем

В результате происшествия еще пять человек пострадали

ТАСС, 16 августа. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе Москва - Холмогоры в Ярославской области в ночь на воскресенье. В результате ДТП погибли женщина и ребенок, еще пять человек получили травмы, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"16 августа около 00:06 мск на 281-м км федеральной автомобильной дороги Москва - Холмогоры произошло ДТП - по предварительной информации, столкновение трех автомобилей: Lada Kalina, Toyota и грузовик Renault. В результате ДТП погибли двое - пассажирка автомашины Lada и девочка 2012 года рождения", - говорится в сообщении. Пострадали пять человек - водитель автомобиля Lada и пассажир. Водитель Toyota и ехавшие с ним женщина и девочка 2019 года рождения направлены на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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