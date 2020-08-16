В Махачкале силовики задержали участников банды, готовившей нападения на полицейских

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Пятеро участников вооруженной группы, планировавшей нападения на полицейских, задержаны в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

"16 августа в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии в Махачкале установлены пять членов вооруженной группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию. По имеющимся данным, указанные лица вынашивали намерения совершить серию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте", - сообщил собеседник агентства. По его словам, возраст участников группы от 15 до 17 лет.

"При личном досмотре изъято холодное оружие и камуфлированное обмундирование. Собранный материал направлен в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавил собеседник агентства.