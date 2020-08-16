В медицинских документах Ефремова значится диагноз инсульт

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Врачи поставили диагноз инсульт заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, проходящему обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом, его защита ознакомилась с соответствующими медицинскими документами. Об этом ТАСС заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел. Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела", - сказал защитник.

Ранее в пресс-службе Пресненского суда ТАСС сообщили, что суд получил ответ из Боткинской больницы на запрос о состоянии здоровья Ефремова, но вопрос о его участии 18 августа будет решен непосредственно в день заседания.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в больницу для уточнения его диагноза. По данным источника, знакомого с ситуацией, у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.