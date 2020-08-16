В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Клину, пострадал пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В деревне Щекино городского округа Клин, по предварительной информации, легкомотороный самолет совершил жесткую посадку. Погибших в результате инцидента нет, пострадал пилот", - сказал собеседник агентства.

Угрозы жизни пилота нет. По словам источника, при взлете с частной территории аэродрома Щекино у самолета "Вильга-35" произошла остановка двигателя. Возгорания после жесткой посадки не было, разрушений на земле также нет.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, надзорное ведомство начало проверку по данному авиапроисшествию. По ее словам, пилот госпитализирован. "Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой", - сказала Короткова.