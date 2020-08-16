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В Мурманской области спасли четырех человек с перевернувшейся лодки

Поисковые работы осложнялись погодными условиями и высокими волнами

ТАСС, 16 августа. Трое взрослых и ребенок спасены с перевернувшейся лодки в Мурманской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, все они получили переохлаждение.

"В субботу в акватории Кандалакшского залива перевернулся каяк, в котором находились три человека, в том числе несовершеннолетний. Пострадавшие обнаружены, у всех разная степень переохлаждения. Трое из них доставлены в больницу Умбы, один человек от госпитализации отказался", - сказал собеседник агентства.

Поисковые работы осложнялись погодными условиями и высокими волнами. Сначала удалось найти лодку в 900 метрах от берега, позже пострадавших.

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