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Пять человек погибли в ДТП в Орловской области

Причины аварии сейчас устанавливаются

ТАСС, 16 августа. Пять человек стали жертвами ДТП в Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В Мценском районе на 320-м километре автодороги М-2 "Крым" в результате столкновения автомобилей Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla погибли пять человек, еще одна женщина пострадала", - уточнили в МЧС.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ДТП погибли пять человек и четверо получили травмы. "Один [пострадавший] доставлен в медицинское учреждение, троим пострадавшим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении полиции.

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