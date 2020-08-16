В Москве мужчина разгромил кабинет в лаборатории, где делают тесты на коронавирус

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Неадекватный мужчина разгромил кабинет из-за конфликта с медиками в лаборатории на юго-востоке Москвы, где делают тесты на коронавирус.

"В клинике на Новочеркасском бульваре неадекватный мужчина устроил конфликт с медработниками", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему вызвали бригаду специализированной медпомощи.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина разгромил кабинет. Он доставлен в больницу.