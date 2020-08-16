Двое сбежавших из санатория в Твери детей найдены живыми

ТАСС, 16 августа. Сотрудники полиции нашли двоих детей, которые 15 августа самовольно покинули санаторий "Радуга" в Калининском районе Твери. Они живы и доставлены с региональное следственное управление СК, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тверской области.

"Детей обнаружили в районе Старицкого шоссе в городе Твери. Они позвонили своим родственниками и сообщили о местонахождении, а те обратились в полицию, сотрудники УМВД забрали детей и доставили в региональное управление СКР для опроса", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления отметили, что опрос детей проводится в рамках доследственной проверки, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что сообщение о безвестном исчезновении двух несовершеннолетних 2005 и 2007 годов рождения из санатория "Радуга" поступило в следственное управление СК РФ по Тверской области 15 августа. Поиски были организованы совместно следователями и сотрудниками УМВД.