Мужчина признал вину в покушении на убийство годовалой дочери своей сожительницы в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили мужчине обвинение в покушении на убийство годовалой дочери его сожительницы в Москве, он полностью признал вину. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время мужчине 1999 года рождения предъявлено обвинение (в покушении на убийство - прим. ТАСС), в ходе допроса он полностью признал свою вину", - сообщила Иванова.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям матери малолетнего ребенка по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

По данным следствия, 15 августа мужчина в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы избил годовалую дочь своей сожительницы, она получила множественные травмы головы и тела. Девочка с мамой госпитализированы, ребенку оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина задержан за избиение двух маленьких детей своей жены.