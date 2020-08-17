Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката Ефремова, который просит разрешить актеру прогулки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит вопрос о том, чтобы разрешить актеру Михаилу Ефремову, который находится под домашним арестом, совершать прогулки по часу в день.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 17 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, однако содержащиеся в жалобе доводы пресс-служба суда пояснить не смогла. Позже адвокат актера Эльман Пашаев заявил ТАСС, что сторона защиты Ефремова не просит суд отменить меру пресечения в виде домашнего ареста, а ходатайствует о разрешении ему прогулок. Как отметил защитник, они ему необходимы по состоянию здоровья.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. По данным источника, знакомого с ситуацией, у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма. По словам собеседника агентства, угрозы для его жизни сейчас нет. По словам адвоката актера, 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.