Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Авария с тремя погибшими и тремя пострадавшими произошла на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, проводится проверка. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в понедельник.

"17 августа 2020 года на 64-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым и грузовым автомобилем. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека, еще трое с телесными повреждениями различной степени тяжести доставляются в клиническую больницу г. Хабаровска", - говорится в распространенном релизе.

По факту аварии проводится прокурорская проверка.