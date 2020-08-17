В Еврейской АО подтопило шесть домов, 40 дворов и участки нескольких дорог после дождей

ТАСС, 17 августа. Дождливая погода привела к подъему грунтовых вод в Биробиджане и Биробиджанском районе Еврейской автономии. Подтопило шесть жилых домов, дворы и дороги, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области в понедельник.

"В результате прошедших интенсивных осадков 14-15 августа на территории автономии дождевыми и грунтовыми водами подверглись подтоплению с. Раздольное, п. Птичник, г. Биробиджан, в которых подтоплено 40 приусадебных участков, шесть жилых домов", - говорится в распространенном релизе.

Жильцов подтопленных домов ранее эвакуировали в пункт временного размещения на базе технологического техникума в Биробиджане. Сейчас там находятся 13 человек, в том числе пятеро детей. Помимо этого, подтоплены семь участков дорог местного значения, по шести из них движение на автотранспорте осуществляется без ограничений, один участок дороги размыт, но есть объездная дорога.

Спасатели помогают перевозить жителей через подтопленные участки дорог, оказывают адресную помощь людям. Насосами откачали воду из подвала родильного дома областной больницы, сейчас оборудование работает на других подтопленных территориях.

В соседнем с ЕАО Хабаровском крае из-за переувлажнения почвы и подъема грунтовых вод после дождей в выходные подтопило дворы и участки дороги, соединяющей Биробиджан с селами Кукан и Догордон Хабаровского района края, было нарушено автомобильное сообщение. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по краю, к понедельнику подтопленными остаются четыре двора в Кукане, дорога освободилась от воды, проезд восстановлен.