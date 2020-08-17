СМИ: число жертв оползней на юге Индии достигло 58

ТАСС, 17 августа. Количество погибших в результате оползней в индийском южном штате Керала с начала августа достигло 58 человек. Об этом в понедельник сообщает газета The Hindu.

По информации издания, в минувшие сутки оползни, вызванные муссонными дождями, вновь произошли в районе Муннар, наиболее пострадавшем от бедствия. Погибли по меньшей мере 2 человека, 12 жителей считаются пропавшими без вести, около 100 остались без крова.

В основном жертвами оползней стали рабочие чайных плантаций. В регионе продолжаются спасательные и поисковые операции, проведению которых препятствуют дожди и сильный туман.

Как заявил главный министр правительства Кералы Пинарайи Виджаян, власти предоставили финансовую поддержку пострадавшим и открыли временные лагеря для проживания жителей разрушенных оползнями населенных пунктов.