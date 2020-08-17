В Москве обнаружили незаконную схему вывода нескольких миллиардов рублей за рубеж

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полицейские обнаружили и пресекли в Москве незаконную схему вывода миллиардов рублей за рубеж с помощью создания фиктивной задолженности между организациями. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Затем представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей", - сказала Волк.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

"Проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы "банк-клиент" и печати свыше 200 юридических лиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила Волк.

В настоящее время, отметила она, двое участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.