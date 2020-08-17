Число пострадавших при пожаре в Подмосковье увеличилось до пяти

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре в частном доме в Подмосковье увеличилось до пяти человек, среди них двое детей, судьба еще одного ребенка пока неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

Пожар произошел около 06:00 мск в селе Вемилово. Всего в доме находились шесть человек. Ранее сообщалось о троих пострадавших - женщине и двух детях.

"По уточненным данным, пострадали двое детей и трое взрослых, они получили ожоги различной степени тяжести, у двоих - до 90% ожогов тела. На данный момент продолжаются поиски ребенка 2005 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Открытое горение на данный момент ликвидировано.