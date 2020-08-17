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Неизвестный в Москве убил рабочего и ранил еще одного из-за поцарапанной машины

Стрельба произошла во время дорожных работ на улице Академика Анохина

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Неизвестный в ночь на понедельник обстрелял дорожных рабочих на западе Москвы из-за поцарапанной машины. Один человек погиб, другой получил ранения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ночь на понедельник на улице Академика Анохина во время дорожных работ трактором был задет один из автомобилей. Хозяин машины достал пистолет и расстрелял рабочих, в результате чего один человек убит, второй ранен", - сказал собеседник агентства.

По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении скрылся, ведется его розыск.

В новость внесены изменения (9:23 мск) - добавлена информация по тексту.

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