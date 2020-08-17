В отношении неизвестных фигурантов дела Голунова возбуждено отдельное производство

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следствие выделило в отдельное производство дело в отношении неустановленных участников провокации, связанной с подбросом наркотиков журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову. Об этом журналистам сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста.

"Завершили с Иваном Голуновым ознакомление с материалами уголовного дела. Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Нас всех ждет интересный процесс в Мосгорсуде. В отношении неустановленных лиц отдельно выделено уголовное дело", - сказал он.

Ранее Бадамшин утверждал, что следствие ведет работу, направленную на поиск заказчика фабрикации дела в отношении Голунова. В свою очередь адвокат ключевого фигуранта расследования - экс-полицейского Игоря Ляховца - Алексей Коврижкин заявил ТАСС, что следствие и не ставило задачу найти заказчика, а ограничилось лишь привлечением к ответственности так называемых исполнителей преступления. Сам Ляховец уверен в правильности уголовного преследования Голунова и написал в Генпрокуратуру обращение с просьбой возобновления дела журналиста.