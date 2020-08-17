В Подмосковье задержали двоих напавших с кислотой на замглавы Ивантеевского хлебокомбината

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полиция задержала двух подозреваемых в нападении с кислотой на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Московской области и МУ МВД "Пушкинское" совместно с коллегами из МВД по Челябинской области задержали ранее судимых двоих уроженцев Республики Башкортостан в возрасте 34 и 32 лет, подозреваемых в причинении телесных повреждений женщине у одного из гипермаркетов в Пушкине", - сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, один подозреваемый был задержан по месту проживания - в Королеве, другой - в Челябинской области и доставлен самолетом на территорию Московского региона. Задержанные арестованы.

Вечером 3 августа один из них следил за потерпевшей в гипермаркете "Глобус", а другой ждал возле ее машины. Когда замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова вернулась к своей машине, фигурант облил ее серной кислотой. Сообщники скрылись на арендованной иномарке, пострадавшая с ожогами была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").