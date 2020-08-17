{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный обстрелял теплоход в центре Москвы

Пострадавших в результате ЧП нет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Неизвестный накануне открыл стрельбу по теплоходу в центре Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье днем в районе Патриаршего моста неизвестный открыл огонь по теплоходу, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Столичная полиция проводит проверку по факту стрельбы. "Поступило сообщение, что при совершении речной прогулки в 14:51 на теплоходе, который шел по Москве-реке в районе Патриаршего моста, с левого борта раздались хлопки. Обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика. По данному факту проводится проверка", - сообщили в полиции.

Теги
Россия
Число погибших при пожаре на Ем-Еговском месторождении в ХМАО увеличилось до двух
Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
Читать полностью