Неизвестный обстрелял теплоход в центре Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Неизвестный накануне открыл стрельбу по теплоходу в центре Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье днем в районе Патриаршего моста неизвестный открыл огонь по теплоходу, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Столичная полиция проводит проверку по факту стрельбы. "Поступило сообщение, что при совершении речной прогулки в 14:51 на теплоходе, который шел по Москве-реке в районе Патриаршего моста, с левого борта раздались хлопки. Обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика. По данному факту проводится проверка", - сообщили в полиции.